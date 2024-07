Bronny James a trouvé son rythme

Les Lakers ont remporté cette nuit leur deuxième rencontre à Las Vegas, en s’imposant 93-89 face aux Cavaliers. Aux côtés d’un Dalton Knecht efficace (20 points), Bronny James a confirmé sa montée en puissance avec une sortie à 13 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 contres. À 5 sur 10 aux tirs, avec un 1 sur 3 à 3-points.

C’est tout simplement son meilleur match de l’été, et tout est plus fluide dans son jeu, que ce soit dans ses dribbles, son tir, mais aussi sa relation avec Dalton Knecht.

À leurs côtés, Armel Traoré est toujours aussi intéressant, et le Français compile 10 points et 6 rebonds. Après que les Lakers ont compté jusqu’à 11 points de retard dans le 3e quart-temps, c’est lui qui égalise sur un alley-oop à six minutes de la fin. Puis c’est Bronny qui donne l’avantage aux Lakers sur un lay-up. Mais les Cavaliers, par Pete Nance, vont reprendre la main, et même compter jusqu’à cinq points d’avance à trois minutes de la fin (89-84).

C’est Bronny James, sur un beau 3-points en step-back, puis Dalton Knecht sur des lancers, qui vont finir la partie sur un 9-0 pour offrir la victoire aux Lakers.

Cleveland / 89 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval L. Travers 25 3/5 0/2 2/2 1 2 3 2 2 2 1 2 +2 8 14 J. Tyson 32 6/9 1/3 8/9 1 10 11 9 4 2 2 0 -1 21 37 E. Bates 27 4/18 3/12 3/3 0 1 1 4 3 1 2 0 -8 14 4 P. Nance 32 7/16 2/8 0/0 2 0 2 3 4 0 2 1 +2 16 11 D. Brown 19 3/5 1/3 0/0 2 3 5 4 1 0 0 0 +1 7 14 N. Tomlin 15 3/6 0/2 0/1 1 0 1 0 2 0 1 1 -6 6 3 H. Cattoor 23 2/4 2/4 3/3 0 5 5 0 0 1 0 0 -4 9 13 Z. Smith 14 1/3 0/0 1/2 0 2 2 0 2 0 1 0 -8 3 1 D. Dennis 13 2/6 1/3 0/0 1 1 2 1 2 0 2 0 +2 5 2 31/72 10/37 17/20 8 24 32 23 20 6 11 4 89 99 LA Lakers / 93 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Castleton 26 3/4 0/0 6/6 2 4 6 7 3 1 1 0 +4 12 24 M. Lewis 21 5/10 1/4 1/2 0 4 4 0 1 0 0 0 +3 12 10 D. Knecht 29 7/16 2/6 4/4 1 6 7 1 5 1 2 0 -3 20 18 B. James 25 5/10 1/3 2/2 1 4 5 3 1 0 3 2 +1 13 15 S. East II 28 1/5 0/0 1/1 1 3 4 1 1 0 3 0 -3 3 1 B. Hinson 17 3/8 2/6 0/0 0 1 1 2 3 0 0 0 +3 8 6 Q. Olivari 10 0/4 0/4 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 +8 0 -2 M. Brown 14 3/6 0/0 3/6 1 3 4 0 1 1 2 0 0 9 6 A. Traore 13 2/3 1/2 5/8 2 4 6 0 4 0 2 1 -3 10 11 T. Kuhse 17 3/8 0/4 0/0 0 2 2 4 1 0 0 0 +10 6 7 32/74 7/29 22/29 8 32 40 19 21 3 13 3 93 96

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.