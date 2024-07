KJ Martin compte bien s’imposer aux Sixers

Malgré le peu de temps de jeu qu’il a eu (12 minutes de moyenne sur ses 58 apparitions) depuis son arrivée aux Sixers, KJ Martin a tout de même décidé de retourner à Philadelphie.

Pourtant, le fils de Kenyon Martin avait réalisé sa meilleure saison en carrière aux Rockets lors de l’exercice 2022/23, avec 12.7 points et 5.5 rebonds. Avec ses transferts aux Clippers, puis aux Sixers, l’ailier a vu ses performances diminuer (3.7 points et 2.2 rebonds). Mais le voilà de retour avec l’envie de mieux faire.

« Il y avait une place dans l’effectif, » explique-t-il. « C’était donc évidemment une possibilité. Mon agent a parlé avec les dirigeants et ils m’ont complimenté. Cela a joué en grande partie, et en regardant les dominos tomber, j’avais l’impression que c’était la bonne situation, avec l’arrivée de Paul George et le fait qu’ils n’avaient vraiment pas beaucoup de poste 4. »

Philadelphie ne manque toutefois pas de joueurs sur les ailes avec la prolongation de Kelly Oubre Jr et les arrivées de Caleb Martin, Paul George ou encore Eric Gordon. Les minutes seront chères dans cette rotation…

« Je vais évidemment faire ce que je peux pour essayer d’être titulaire », affirme-t-il . « Mais sinon, je vais sortir du banc et essayer de faire ce que je peux pour être le meilleur sixième homme de l’année. »

S’installer au poste 4 ?

En retournant aux Sixers, KJ Martin s’inscrit dans la durée, aux côtés de Joel Embiid, Tyrese Maxey ou encore Kelly Oubre Jr, mais il retrouvera également Paul George qu’il a croisé lors de son passage aux Clippers.

« Mon objectif cette année est de jouer à un niveau élevé », ajoute l’ailier. « Évidemment, j’ai joué avec Tyrese Maxey et Joel Embiid l’année dernière, et PG avec qui j’ai joué aussi à Los Angeles, donc je me nourris vraiment de ces gars-là. Maintenant, ça va être difficile pour les adversaires de défendre sur eux. »

Le risque avec un tel contrat, c’est d’être échangé en cours de saison s’il ne donne pas satisfaction sur le terrain. Ou s’il n’est simplement pas utilisé. Mais KJ Martin se voit déjà prendre des minutes en tant qu’ailier fort.

« Quand vous regardez ces gars et ce dont nous aurons besoin comme ailier fort, de toute évidence, ce n’est pas d’un gars qui ressemble à Tyrese, Joel ou PG. Ils auront le ballon la plupart du temps, » conclut-il. « Alors maintenant, on aura besoin de gars qui peuvent en quelque sorte jouer sans ballon, faire de petites choses. Évidemment, je peux jouer ailier fort, je peux jouer au « dunker spot » (ligne de fond), je peux être un poseur des écrans dans certaines situations, donc ça me semble bien. Cela semble être la bonne situation. »