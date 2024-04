Kenyon Martin Jr. n’oubliera jamais son passage aux Rockets

Après trois saisons à Houston, Kenyon Martin Jr. a changé de dimension en jouant aux Clippers (très, très peu) et aux Sixers. Sauf que son temps de jeu a chuté dans le même temps, avec seulement cinq minutes depuis son arrivée en cours de saison à Philadelphie.

Néanmoins, il accueille le déplacement des siens à Houston ce vendredi soir avec plaisir puisqu’il va ainsi retrouver les Rockets, sa première équipe.

« Je suis impatient de revenir », sourit-il pour Sixers Wire. « Je vais revoir des anciens coéquipiers. Puis, évidemment, des journalistes, des membres du staff. J’ai passé trois ans là-bas et je vais jouer contre l’équipe qui m’a donné ma chance. »

La franchise texane a changé de visage depuis le passage du fils de Kenyon Martin, avec les arrivées de Fred VanVleet, Dillon Brooks et Ime Udoka. A-t-il gardé contact ? « Je parle avec eux tout le temps. Dès qu’ils jouent, j’essaie de regarder leurs matches. Je reste au courant », assure-t-il.

Houston garde une place particulière dans son cœur

Que garde-t-il de cette expérience douloureuse sur le plan collectif ? Pour rappel, entre 2020 et 2023, en trois exercices, les Rockets ont seulement gagné 59 matches, pour 177 défaites.

« Beaucoup de gens ont dit que notre équipe, parce qu’on perdait chaque match, n’apprenait rien. Comme si on ne jouait pas comme il fallait », se souvient Kenyon Martin Jr. « Moi, je prenais chaque match au sérieux. Peu importe les consignes, je jouais de la bonne manière. J’ai essayé, pendant mes trois premières saisons, de construire là-dessus, match après match, année après année, pour devenir un meilleur joueur. »

Il conserve donc un bon souvenir de son passage dans le Texas. « Ce n’était pas de grandes saisons, mais je me suis battu, j’ai tout donné pour la ville et pour offrir du show aux fans. Houston aura toujours une place dans mon cœur, c’est certain. »

K.J. Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 HOU 45 24 50.9 36.5 71.4 1.6 3.8 5.4 1.1 2.0 0.7 0.8 0.9 9.3 2021-22 HOU 79 21 53.3 35.7 63.4 1.0 2.8 3.8 1.3 1.4 0.4 0.8 0.5 8.8 2022-23 HOU 82 28 56.9 31.5 68.0 1.5 4.0 5.5 1.5 1.8 0.5 1.1 0.4 12.7 2023-24 * All Teams 57 12 52.8 28.6 53.7 0.6 1.5 2.1 0.8 1.7 0.4 0.5 0.2 3.5 2023-24 * PHL 55 12 53.6 30.4 53.8 0.6 1.5 2.1 0.9 1.7 0.4 0.5 0.2 3.5 2023-24 * LAC 2 16 40.0 20.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.5 1.5 1.0 1.0 0.5 5.0 Total 263 22 54.4 33.7 66.2 1.2 3.0 4.2 1.2 1.7 0.5 0.8 0.5 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.