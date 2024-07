KJ Martin de retour à Philadelphie

Il était arrivé chez les Sixers en novembre, dans le cadre du transfert impliquant James Harden ou encore Nicolas Batum, et voilà que KJ Martin est prolongé par la franchise.

ESPN parle ainsi d’un accord de deux ans, pour 16 millions de dollars.

Une option supplémentaire sur le banc de Philadelphie, dont l’effectif commence à avoir fière allure autour de ce nouveau « Big Three » composé de Joel Embiid, Tyrese Maxey et désormais Paul George. Ailier polyvalent de 23 ans seulement, le fils de Kenyon Martin n’a pas franchement brillé cette saison (3.7 points et 2.2 rebonds), mais il est déjà monté jusqu’à 12.7 points et 5.5 rebonds de moyenne par le passé (chez les Rockets, en 2022–23).

Outre KJ Martin donc, on se souvient que les Sixers ont fait venir Andre Drummond, Eric Gordon et Caleb Martin cet été, en plus de re-signer Kyle Lowry et Kelly Oubre Jr. Sans oublier le rookie Jared McCain.

K.J. Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 HOU 45 24 50.9 36.5 71.4 1.6 3.8 5.4 1.1 2.0 0.7 0.8 0.9 9.3 2021-22 HOU 79 21 53.3 35.7 63.4 1.0 2.8 3.8 1.3 1.4 0.4 0.8 0.5 8.8 2022-23 HOU 82 28 56.9 31.5 68.0 1.5 4.0 5.5 1.5 1.8 0.5 1.1 0.4 12.7 2023-24 * All Teams 60 12 53.6 28.6 53.7 0.7 1.5 2.2 0.9 1.7 0.4 0.5 0.2 3.7 2023-24 * PHL 58 12 54.4 30.4 53.8 0.7 1.5 2.2 0.9 1.7 0.3 0.5 0.2 3.7 2023-24 * LAC 2 16 40.0 20.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.5 1.5 1.0 1.0 0.5 5.0 Total 266 22 54.4 33.7 66.2 1.2 3.0 4.2 1.2 1.7 0.5 0.8 0.5 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.