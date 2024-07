Kelly Oubre Jr. n’a pas hésité à prolonger aux Sixers

Avec déjà cinq franchises connues (Washington, Phoenix, Golden State, Charlotte et Philadelphie) en neuf saisons, Kelly Oubre Jr. allait-il encore changer de tenue cet été ? Non. Il a prolongé avec les Sixers pour deux ans et 16 millions de dollars. Et quand on l’écoute, cela sonnait comme une évidence, après sa bonne saison à 15.4 points de moyenne.

« Franchement, c’était un basket bien différent, que je n’avais pas vraiment vu dans ma carrière. Le professionnalisme, l’inspiration qui se trouvait autour de moi, avec des grands joueurs, des All-Stars. J’ai pu obtenir le respect de ces gars », explique-t-il. « C’est dur de faire ça dès sa première saison dans une franchise. On a toujours besoin de deux ou trois années pour gagner les cœurs de chacun, pour permettre aux gens de vous connaître. C’est arrivé très vite. »

Dès lors, il aurait été dommage de casser cet élan. « J’ai beaucoup travaillé pour en arriver jusque-là. Je pense que c’est l’endroit idéal pour moi, où j’ai besoin d’être », poursuit l’ailier.

Ravi d’évoluer avec Paul George

Il était ainsi inutile pour ses coéquipiers de tenter de le convaincre de rester chez les Sixers. « Personne ne m’a rien vendu, non. Au fond, était-ce vraiment nécessaire ? », se demande Kelly Oubre Jr. « Je pense que le travail fait sur les parquets se suffit à lui-même, et celui qu’on fera dans le futur aussi. On est resté en contact. Et il n’y a rien que de l’amour, j’aime mes frères dans le vestiaire, passés et présents. »

Parmi les coéquipiers présents, il y a un grand nom qui vient d’arriver : Paul George. Sans doute que cela renforce encore plus son désir de rester en Pennsylvanie.

« Je suis très enthousiaste. J’ai toujours observé son jeu, je suis un gros fan », admet-il. « Je vais pouvoir apprendre de lui, je suis impatient. Chacun va se nourrir de l’autre. Je suis heureux de pouvoir l’aider à faire ce qu’il veut réussir pour le restant de sa carrière. Je suis vraiment enthousiaste. »

Kelly Oubre, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 11 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.4 0.5 0.1 3.8 2016-17 WAS 79 20 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 28 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 * All Teams 69 28 44.5 32.0 77.5 1.0 3.7 4.7 1.2 2.6 1.2 1.5 0.9 15.2 2018-19 * PHX 40 30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 * WAS 29 26 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.5 0.7 2.5 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHX 56 35 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.5 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GOS 55 31 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHL 68 30 44.1 31.1 75.0 1.4 3.6 5.0 1.5 2.9 1.1 1.3 0.7 15.4 Total 595 26 43.5 32.7 75.1 1.0 3.5 4.5 1.1 2.6 1.0 1.1 0.5 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.