Lindsey Harding retrouve JJ Redick chez les Lakers

Du renfort pour JJ Redick sur le banc des Lakers. En effet, on apprend par ESPN l’arrivée de Lindsey Harding pour un poste d’assistante. Elle avait déjà occupé cette fonction chez les Kings entre 2019 et 2023. C’était aux côtés de Luka Walton puis d’Alvin Gentry, et enfin Mike Brown.

Nommée Coach of the year en G-League, après avoir conduit les Stockton Kings jusqu’à la première place de la conférence Ouest et jusqu’au meilleur bilan de la ligue de développement, dès sa première année sur leur banc, la technicienne de 40 ans retrouve là quelqu’un qu’elle connaît bien.

Ils se sont croisés à Duke et aux Sixers

Les deux se sont ainsi côtoyés quand elle s’occupait du développement des joueurs aux Sixers (2017–19), et même quand ils étudiaient chacun à Duke dans les années 2000.

Ciblée par les Hornets début avril, afin de succéder à Steve Clifford, Lindsey Harding rejoint donc Nate McMillan, Scott Brooks et Greg St. Jean parmi les assistants de JJ Redick, le coach rookie des Lakers qui aura fort à faire pour sa première expérience dans le coaching.