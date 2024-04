Lindsey Harding va passer un entretien avec les Hornets

Fraîchement nommée Coach of The Year en G-League, après avoir conduit les Stockton Kings jusqu’à la première place de la conférence Ouest et jusqu’au meilleur bilan (24-10) de la ligue de développement, dès sa première année sur leur banc, Lindsey Harding a forcément dû taper dans l’oeil de quelques franchises NBA, à commencer par les Hornets.

Comme rapporté par ESPN, l’ancienne assistante des Sixers puis des Kings va ainsi passer un entretien pour le poste d’entraîneur de Charlotte, qui sera vacant après cette saison, en raison du futur départ d’un Steve Clifford que l’on devrait retrouver dans les bureaux de la franchise.

À peine éliminée des playoffs de G-League (par le OKC Blue de Ousmane Dieng et Olivier Sarr…), Lindsay Harding se tourne donc déjà vers son éventuel prochain nouveau défi en Caroline du Nord. Elle devra cependant composer avec la concurrence des David Adelman, Jordi Fernandez, Charles Lee et autres Kevin Young, qui vont également tous être rencontrés par les Hornets sous peu.

En attendant potentiellement que d’autres noms ne se joignent à cette lutte, qui donnera à l’heureux élu le droit d’entraîner un groupe emmené notamment par LaMelo Ball et Brandon Miller.