Ousmane Dieng et Olivier Sarr en finale de la G-League

Il y aura peut-être non pas un mais deux Français champions G-League. Ousmane Dieng et Olivier Sarr ont obtenu leur qualification pour la finale, avec l’Oklahoma City Blue. La franchise affiliée au Thunder a dominé les Stockton Kings (114-107) dimanche en finale de la conférence Ouest des playoffs. Dieng et Sarr affronteront les Maine Celtics, qui ont étouffé les Long Island Nets à l’Est (99-77).

Contre d’anciens joueurs NBA comme Stanley Johnson, Skal Labissiere ou Shabazz Muhammad (qui n’est pas entré en jeu), et la coach de l’année Lindsey Harding, les Frenchies d’OKC étaient titulaires dans la raquette.

Du très grand Dieng

Olivier Sarr a été gêné par les fautes et n’a pas autant pesé que ces dernières semaines, alors qu’il restait sur un gros double-double en 20 points, 11 rebonds avec cinq contres en demi-finale de conférence. Sorti pour six fautes, Sarr a terminé avec 4 points à 2/6, 8 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres.

Les chiffres sont plus ronflants pour Ousmane Dieng, très bon dimanche. Présent dans tous les secteurs du jeu, le 11e choix de la draft 2022 a notamment contribué activement au deuxième quart-temps du Blue, qui a renversé le match en passant un 42-18 aux Kings. Avec 23 points à 9/16 aux tirs, 13 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions, Dieng a fait forte impression !

Les deux Tricolores pourraient succéder à Sekou Doumbouya, vainqueur l’an passé de la G-League avec les Delaware Blue Coats. Axel Toupane faisait aussi partie de l’effectif du Toronto 905, champion en 2017, mais il n’avait pas participé aux playoffs, appelé par les Pelicans pour terminer la saison. La finale se jouera au meilleur des trois matchs à partir de mardi, match 2 jeudi 11 avril, puis belle décisive dans une semaine, le lundi 15 avril.