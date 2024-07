Un troisième assistant arrive dans le staff de JJ Redick

Fils de Garry St. Jean, ancien coach des Kings et des Warriors, Greg St. Jean est, selon Hoopshype, le troisième assistant engagé par les Lakers pour épauler JJ Redick. Beaucoup moins expérimenté que Scott Brooks et Nate McMillan, engagés en milieu de semaine, St. Jean a l’avantage de bien connaître les Lakers, et même certains joueurs de l’effectif puisqu’il était assistant à Los Angeles en 2020, l’année du dernier titre.

Agé de 43 ans, il a pas mal d’expérience puisqu’il a débuté comme responsable de la vidéo en 2013 aux Kings, avant de devenir assistant à St. John’s en NCAA de 2015 à 2019. C’est là-bas que Frank Vogel va le chercher pour en faire son assistant aux Lakers. Il reste deux saisons comme responsable de la formation et scout.

Jason Kidd le récupère à son arrivée à Dallas, et il va même coacher les Mavericks en summer league. En 2023, Frank Vogel lui demande de le rejoindre aux Suns, et la franchise met un terme à son contrat après le changement d’entraîneur, et l’arrivée de Mike Budenholzer.