Scott Brooks et Nate McMillan arrivent sur le banc des Lakers

Après dix jours de recherche, et quelques refus, les Lakers ont enfin trouvé deux assistants pour épauler JJ Redick. Comme prévu, ce sont deux entraîneurs expérimentés puisque ESPN révèle qu’il s’agit de Nate McMillan et Scott Brooks. À eux deux, ils combinent plus de 1 200 victoires en NBA !

Ancien coach du Thunder et des Wizards, Scott Brooks vient de passer trois ans aux Blazers, comme assistant de Chauncey Billups. Comme « head coach », son bilan reste remarquable avec 12 saisons à la tête d’une franchise NBA, et 521 victoires pour 414 défaites (56% de victoires). C’est lui qui avait mené le Thunder en finale NBA en 2012, et il a carrément été élu « Coach Of The Year » en 2010. À la tête des Wizards, Scott Brooks a mené la franchise en playoffs à trois reprises en cinq ans.

Quant à Nate McMillan, c’est 760 victoires en 1 428 matchs (soit 53.2% de succès), et sa dernière expérience sur un banc date d’Atlanta, qu’il avait mené en finale de conférence en en 2021, avant de se faire virer en 2023 en raison, notamment, de gros désaccords avec Trae Young. On se souvient aussi qu’il a été assistant de Team USA et qu’il a ainsi fréquenté LeBron James et Anthony Davis.

Ces deux arrivées devraient mettre un terme à la piste d’Alvin Gentry, pressenti mardi pour être LE coach d’expérience capable de chaperonner JJ Redick.