Les rookies du Jazz éclipsent les débuts de Melvin Ajinça

Avec ses différents choix à la Draft 2024, le Jazz estime avoir réussi la moisson idéale, et cette nuit, les trois rookies ont brillé dans la victoire à l’arraché (90-89) face aux Mavericks. Tandis que Melvin Ajinça signait 13 points et 5 rebonds comme titulaire, Cody Williams a inscrit 21 points à 9 sur 15 aux tirs. Le frère de Jalen Williams est un peu l’antithèse de son frangin avec un physique félin et un superbe tir extérieur.

Coéquipier de Bronny James à USC, Isaiah Collier compile 12 points, 7 rebonds et 3 passes à la mène, tandis que Kyle Filipowski ajoute 10 points et 5 rebonds en 20 minutes. Dans une rencontre marquée par 10 changements de leaders, le Jazz a fait la différence par son adresse aux tirs (48%, dont 41% à 3-points), mais aussi son collectif avec 27 passes décisives, contre 17 aux Mavericks.

Justement, c’était le souhait des dirigeants lorsqu’ils les ont sélectionnés : « Avoir des joueurs qui aiment faire des passes et qui peuvent faire des passes vous donne une très bonne base pour développer votre jeu » avait déclaré le GM de la franchise, Justin Zanik.

Dallas / 89 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Sharp 23 2/3 0/0 0/2 3 3 6 1 1 0 0 4 +5 4 12 M. Ajinca 24 5/13 1/5 2/2 2 3 5 1 2 1 4 1 -8 13 9 O. Prosper 29 2/11 0/4 7/8 0 6 6 1 0 2 2 1 -3 11 9 B. Williams 31 7/15 2/6 5/6 1 3 4 5 3 2 4 0 -2 21 19 A.J. Lawson 29 4/16 1/5 7/8 2 6 8 1 0 1 0 1 -1 16 14 J. Gortman 10 2/5 2/3 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 -4 6 5 E. Miller 17 3/4 1/1 1/4 1 2 3 3 1 1 0 0 +13 8 11 I. Whaley 17 2/5 0/1 1/2 3 6 9 2 2 2 0 0 -6 5 14 T.J. Clark 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 0 A. Fudge 14 2/4 1/2 0/0 0 2 2 1 0 1 0 0 -2 5 7 29/76 8/27 23/32 12 31 43 17 9 10 10 7 89 100 Utah / 90 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Sensabaugh 12 1/5 1/1 0/0 0 2 2 2 2 0 1 0 0 3 2 C. Williams 31 9/15 3/6 0/0 0 3 3 4 1 0 2 0 +9 21 20 T. Hendricks 29 3/9 0/3 2/3 1 7 8 4 4 1 5 3 -8 8 12 K. Filipowski 20 5/10 0/1 0/0 1 5 6 2 3 0 0 1 -6 10 14 I. Collier 28 5/13 1/2 1/1 0 2 2 7 3 2 1 1 +4 12 15 T. Kinsey 19 4/6 1/2 0/0 2 0 2 1 0 1 0 0 -1 9 11 J. Preston 13 0/1 0/0 0/0 0 2 2 3 0 0 2 0 -4 0 2 K. Lofton Jr. 20 4/8 0/2 2/5 0 5 5 1 4 1 3 1 +7 10 8 D. Bazley 20 3/6 1/2 2/2 0 3 3 3 2 0 1 2 -8 9 13 K. Justice 7 3/4 2/3 0/0 1 0 1 0 3 0 0 0 +12 8 8 37/77 9/22 7/11 5 29 34 27 22 5 15 8 90 105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.