Les images des bons débuts de Nadir Hifi avec les Wolves

Tandis que ses coéquipiers des Bleus affrontaient la Serbie pour la préparation des Jeux olympiques, Nadir Hifi, lui, coupé par Vincent Collet il y a quelques jours, se préparait à jouer son premier match de Summer League avec les Wolves.

Face aux Pelicans, l’arrière du Paris Basketball a eu le droit à 14 minutes en sortie de banc. Il a très bien utilisé ce temps de jeu avec une bonne feuille de statistiques : 11 points, 5 passes, 3 rebonds et 3 interceptions. Le tout sans perdre le moins ballon, et le Français a passé son temps à réclamer la balle, et il l’a parfaitement utilisée.

Dans cette victoire, le coéquipier de Nadir Hifi qui s’est le plus montré, c’est Terrence Shannon Jr. Ce dernier, drafté en 27e position, a marqué 25 points à 9/14 au shoot. « Sa ténacité est contagieuse », explique le coach des Wolves, Chris Hines. « Il est très agressif quand il n’a pas le ballon. Il est comme ça. Ce gamin a faim, il veut gagner et il est facile à coacher. »

Rob Dillingham en revanche, 8e choix de la Draft des Spurs échangé, est passé à côté, avec seulement 4 points à 2/12 au shoot. Sans doute qu’il paye encore sa préparation tronquée et limitée à cause d’une blessure à la cheville avant la Draft.

« Je n’avais pas mes jambes visiblement », confie-t-il. « Je ne vais pas mentir : ne pas être moi-même me rend fou habituellement, mais c’est un nouveau sport. Je ne suis pas inquiet pour mes points, j’ai la sensation que c’est dans les autres domaines que je dois être bon. »

Minnesota / 81 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval L. Miller 16 3/8 2/5 2/4 2 4 6 0 1 2 0 0 +5 10 11 J. Minott 28 3/11 0/3 6/6 1 7 8 2 1 0 3 1 +12 12 12 R. Dillingham 26 2/12 0/5 0/0 0 5 5 5 2 1 0 1 +9 4 6 T. Shannon Jr. 28 9/14 1/4 6/8 0 3 3 0 2 1 3 2 -2 25 21 D. Nix 27 4/7 1/2 5/6 0 4 4 5 2 3 3 1 +17 14 20 N. Hifi 14 5/11 1/5 0/0 0 3 3 5 0 3 1 0 -2 11 15 J. Edwards 18 0/1 0/0 0/2 0 2 2 1 2 0 1 2 -9 0 1 J. LeDee 13 0/2 0/0 0/0 1 1 2 0 4 1 0 1 +18 0 2 J. Clark 18 1/9 0/2 0/0 1 2 3 0 1 3 0 0 -10 2 0 J. Wieskamp 7 1/2 1/2 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -3 3 4 28/77 6/28 19/26 6 32 38 18 15 14 11 8 81 92 New Orleans / 74 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval Y. Missi 21 1/4 0/0 4/4 3 5 8 2 4 0 2 1 -5 6 12 K. Brooks Jr. 21 0/5 0/2 0/0 2 2 4 2 1 0 0 1 -1 0 2 J. Hall 27 4/9 3/6 0/0 2 7 9 2 4 3 0 2 -1 11 22 J. Hawkins 29 6/21 2/8 4/4 2 5 7 3 2 0 4 0 +2 18 9 I. Brockington 22 2/7 1/4 3/4 1 3 4 1 1 1 1 0 +8 8 7 K. Matkovic 21 4/7 0/2 0/0 3 5 8 1 4 1 3 3 -11 8 15 J. Hauser 15 3/5 1/3 0/0 1 1 2 0 1 2 0 0 -9 7 9 J. Ford 25 3/13 1/7 0/0 1 2 3 3 0 1 2 0 -10 7 2 A. Reeves 19 2/10 1/4 4/4 2 1 3 2 2 0 4 0 -8 9 2 25/81 9/36 15/16 17 31 48 16 19 8 16 7 74 80

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.