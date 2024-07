L’Allemagne repart avec (quasiment) le même groupe pour les Jeux olympiques

On ne change pas une équipe qui gagne. C’est un schéma bien connu et c’est celui appliqué par l’Allemagne, pour les Jeux olympiques de Paris. Le sélectionneur Gordon Herbert, pour lequel ce sera la dernière compétition à la tête de la Mannschaft, a convoqué quasiment le même groupe qu’en 2023.

On retrouve en effet dix joueurs qui ont remporté la Coupe du monde l’été dernier : Isaac Bonga, Niels Giffey, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schröder, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Voigtman, et les frères Franz et Moritz Wagner.

Les deux derniers champions du monde, David Kramer et Justus Hollatz, qui n’avaient que très peu joué en 2023, affichant les deux plus petits temps de jeu du groupe, sont remplacés par Oscar da Silva et Nick Weiler-Babb.

Pour terminer leur préparation, et après déjà deux matches contre les Bleus (une victoire, une défaite), l’Allemagne affrontera le Japon à Berlin le 19 juillet, puis Team USA trois jours après, à Londres. Enfin, fin juillet, les choses sérieuses commenceront et les Allemands se retrouveront dans le groupe B, en compagnie de l’équipe de France, du Japon et du Brésil.