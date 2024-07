Stephen Curry s’est franchement bien amusé

Dix ans. Cela faisait dix ans que Stephen Curry n’avait plus porté le maillot des Etats-Unis, et à l’époque, il n’était pas dans la lumière lorsque les Etats-Unis avaient remporté la Coupe du monde en Espagne. Dix ans plus tard, il est double MVP et quadruple champion NBA, mais aussi titulaire avec Team USA qui a débuté sa préparation pour les Jeux olympiques par une victoire convaincante face au Canada.

Deuxième meilleur marqueur des Etats-Unis avec 12 points, le meneur des Warriors a partagé son plaisir de jouer avec les quelque 21 000 spectateurs de Las Vegas, lorsqu’il s’est allongé au sol, après un panier inscrit ligne de fond.

« Je me suis juste amusé… », raconte-t-il à propos de cette pose. « J’ai essayé de me relever mais je me suis retrouvé coincé, alors j’ai pris la pose et j’ai pris une seconde pour m’amuser. Vous savez que j’aime m’amuser et prendre du plaisir. Il n’a pas fallu longtemps pour que je trouve une occasion ce soir ».

Comment jouer avec autant de stars ?

Titulaire aux côtés de Jrue Holiday, Stephen Curry a pu se concentrer sur l’attaque, et on retiendra sa passe dans le dos pour Jrue Holiday, ou sa jolie passe pour le alley-oop de LeBron James, suivi d’un sourire qui en disait long sur son plaisir de jouer avec le « King », mais aussi de porter le maillot de son pays. Le plus important, selon lui, c’est de ne pas chasser le naturel.

« C’est toujours un format plaisant quand vous réunissez un tel ensemble de joueurs et que c’est un défi – comme l’a dit l’entraîneur – de trouver les automatismes, la fluidité et le rythme. Surtout en attaque. Il y a la tentation de se mettre en retrait. La tentation est grande de trop réfléchir à chaque possession. Parce que tout le monde peut jouer pour lui et faire la différence. Il faut essayer de garder le jeu le plus simple possible ».

Après avoir dominé le Canada, les Etats-Unis partent pour Abu Dhabi pour défier l’Australie et la Serbie. Encore du costaud. « Il nous reste heureusement encore quatre matches, et on verra des progrès. C’est juste agréable de se mettre en jambes et de jouer un match important en juillet. C’est toujours un plaisir, et j’adore jouer au basket ! »