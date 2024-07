Anthony Edwards signe un très gros chèque pour prolonger avec Adidas

Un an après avoir re-signé pour le max chez les Wolves, Anthony Edwards fait de nouveau sauter la banque. The Athletic rapporte en effet qu’il a paraphé une prolongation de contrat de plusieurs années avec Adidas. On parle carrément d’un montant annuel de huit chiffres, soit minimum 10 millions de dollars !

Tombée en marge de son stage à Las Vegas avec Team USA, cette annonce n’a rien d’étonnant, puisque le All-Star de Minnesota est rapidement devenu l’un des visages de la firme allemande, avec la sortie de plusieurs modèles de sa première chaussure signature, la AE1, au cours des derniers mois.

On rappelle qu’Anthony Edwards a été recruté par Adidas dès qu’il a été sélectionné en premier à la Draft 2020.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.