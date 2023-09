Adidas présente la AE1, première chaussure signature d’Anthony Edwards !

Cette fois, c’est officiel, la première chaussure signature d’Anthony Edwards, dessinée par adidas, va sortir avant la fin de l’année. Et « Ant-Man » va donc devenir le prochain joueur à disposer d’un modèle signature, à 22 ans à peine. Baptisée « AE1 », la paire a été présentée en trois coloris à Atlanta, terre des premiers exploits de l’arrière All-Star de Minnesota.

Le modèle AE1 se distingue par sa tige dotée d’une couche en tricot souple dotée de gros renforts latéraux en TPU. Le logo adidas ressort sur le talon. A noter également la présence d’un amorti Boost au niveau de la semelle. Trois coloris ont pour l’instant été présentés, en orange et noir, noir et blanc, et enfin rouge, auxquels on devrait rapidement ajouter cette version en bleu et noir qui avait fuité en mai dernier.

Sa date de sortie officielle serait attendue pour début décembre au prix de 120 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la G.T. Hustle 2 Community of Hoops, la nouvelle paire perf de Nike, portée par Victor Wembanyama. Héritière de la G.T. Run, elle te permettra de faire la différence dès le premier pas, sans jamais perdre le contrôle. Livraison et retours gratuits dès 100€ d’achat.