Juan Nunez ne va pas rejoindre les Spurs dans l’immédiat

Il va falloir attendre pour connaitre une association franco-espagnole aux Spurs. Au second tour de la dernière Draft, Brian Wright et les Spurs avaient ainsi récupéré Juan Nunez, mais son arrivée en NBA n’est pas imminente.

L’Espagnol s’apprête en effet à rejoindre Barcelone après deux ans au Ratiopharm Ulm, en Allemagne (10.6 points, 5.1 passes, 3.4 rebonds et 1.6 interception de moyenne, la saison passée). Il intégrera la rotation de l’ennemi juré, puisqu’il a été formé au Real Madrid, qui possédait toujours ses droits dans le championnat espagnol.

« Je voulais un meneur et nous aimions Juan Nunez depuis longtemps. Chaque année, nous parions sur un jeune joueur, et il s’intégrera très bien dans l’équipe« , estime Juan Carlos Navarro, le General Manager du Barça.

Pas de Jeux Olympiques

Juan Nunez complétera donc un peu plus sa formation en Europe. Le joueur de 20 ans pourra goûter à l’Euroleague et aura pour mission d’aider Barcelone à retrouver le succès. L’équipe catalane a en effet réalisé une saison décevante en perdant le titre national en finale et en sortant dès le premier tour des playoffs de l’Euroleague.

Contrairement à l’année dernière, Juan Nunez ne rejoindra toutefois pas la sélection puisqu’il vient d’être remplacé par son futur coéquipier, Alex Abrines, tout juste remis d’une blessure. Aux Philippines, lors de la Coupe du Monde, il faisait partie des meilleurs jeunes de la compétition avec 5 points et 5.2 passes de moyenne.