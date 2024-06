Juan Nunez, une vieille connaissance de Victor Wembanyama

Bientôt une connexion franco-espagnole pour diriger le jeu des Spurs ? La nuit passée, au second tour de la Draft, les Texans ont jeté leur dévolu sur Juan Nunez avec leur 36e choix.

Champion d’Allemagne à 19 ans la saison passée avec le Ratiopharm Ulm, le meneur de jeu espagnol (1m92) a été beaucoup moins médiatisé que les « prospects » français. Il a tourné à 10.6 points, 5.1 passes, 3.4 rebonds et 1.6 interception de moyenne dans le championnat allemand.

Formé au Real Madrid, Juan Nunez s’est fait un nom sur la scène internationale, d’abord comme MVP de l’Euro U20 en 2022, puis en intégrant carrément l’effectif de la sélection espagnole pour la Coupe du monde 2023.

Encore un peu en Europe ?

Né la même année que Victor Wembanyama (2004), il est tout sauf un inconnu pour le Français. Les deux hommes ont notamment croisé le fer lors de la finale de l’Eurobasket U16 en 2019. L’Espagne avait remporté la médaille d’or après avoir battu la France (70-61).

Et ce jour-là, pour reprendre les mots de la presse espagnole, Juan Nunez (21 points à 9/20 aux tirs, 6 interceptions) avait été « bien meilleur » que le Français (7 points à 2/5, 12 rebonds et 5 contres). Son compatriote Ruben Dominguez avait été nommé MVP, tandis que les deux Espagnols et « Wemby » avaient intégré le meilleur cinq de la compétition.

« C’est probablement le meilleur joueur de ‘pick-and-roll’ de la Draft comme passeur et créateur. Il est compétitif. C’est un gagnant, il l’a montré au plus haut niveau », complimente Brian Wright, le GM de la franchise.

Son association potentielle avec « Wemby » a de quoi enthousiasmer chez les Spurs. Mais Marca rappelle que son avenir à court terme reste incertain. Le meneur de jeu pourrait rester en Europe, où Barcelone l’attend, même si le Real Madrid détient encore ses droits dans le championnat espagnol.

