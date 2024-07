Quel modèle de chaussures Victor Wembanyama va-t-il porter pour les Jeux Olympiques ? En attendant la sortie d’un modèle signature, l’intérieur français pourrait être tenté par cette Nike GT Hustle 3, après avoir notamment porté la Nike GT Hustle 2 lors du All-Star Week-end. Jusqu’à présent, c’était la Nike GT Run qui avait les faveurs de « Wemby », mais la donne pourrait bien changer sous peu.

Le modèle a axé son développement sur trois points principaux : la légèreté, le confort, et le retour d’énergie. On retrouve ainsi une nouvelle unité Air Zoom à l’avant du pied pour agir à la fois sur le confort et le retour d’énergie vers l’avant, complétée par une couche Zoom Air Strobel sur toute la longueur.

A ne pas manquer >> Jusqu’à -60% chez Basket4Ballers

Côté design, Nike est revenu à du classique après avoir osé davantage sur la Nike GT Hustle 2. La tige en mesh, oscille ici entre rose et violet, avec un Swoosh blanc tandis que la semelle intermédiaire offre un dégradé allant du rose à l’orange.

Après la version « Blueprint », sortie la semaine passée et dont les premières commandes vont être expédiées aujourd’hui, la Nike GT Hustle 3 « Endless Energy » est pour sa part d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.