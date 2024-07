La GT Hustle 3 pied au plancher !

La Nike GT Hustle 3 sera-t-elle la prochaine chaussure préférée de Victor Wembanyama ? Après avoir principalement effectué sa saison rookie avec des Nike GT Run (alors qu’on l’attendait avec des GT Hustle 2 aux pieds), le « franchise player » des Spurs pourrait se laisser tenter dès les Jeux Olympiques, c’est en tout cas ce qu’espère Nike, qui a sorti en exclusivité hier son tout dernier modèle.

Pour marquer le coup, la marque à la virgule s’est donnée pour mission de travailler sur le retour d’énergie, la légèreté et le confort de la Nike GT Hustle 3.

On retrouve ainsi une nouvelle unité Air Zoom à l’avant du pied pour agir à la fois sur le confort et le retour d’énergie vers l’avant, complétée par une couche Zoom Air Strobel sur toute la longueur. Côté design, Nike est revenu à du classique après avoir osé davantage sur la Nike GT Hustle 2. La tige en mesh, ici en blanc-gris, est assortie d’un « Swoosh » en tricot souple bleu, tandis que la semelle extérieure ressort en marron et blanc. .

La Nike GT Hustle 3 « Blueprint » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.