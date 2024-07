Intérêt mutuel entre DeMar DeRozan et le Heat

Sauf revirement de dernière minute, DeMar DeRozan ne reviendra pas à Chicago. Les Bulls ont basculé vers une reconstruction, dans laquelle l’ailier ne se retrouve pas. Libre de tout contrat cet été, l’ancien joueur de Toronto ou San Antonio est suivi par plusieurs franchises, parmi lesquelles le Heat, nous informe le Miami Herald.

Le quotidien local va même plus loin et évoque un intérêt de sextuple All-Star pour une signature du côté de South Beach. Alors que son nom était aussi évoqué aux Lakers, une signature en Floride offrirait un Heat une solution de plus offensivement, alors que le poids de l’attaque a trop fréquemment été entre les mains de Jimmy Butler dans les grands rendez-vous ces dernières saisons. Pour ce qui est du « spacing » en revanche, on repassera, avec un nouveau cadre peu adepte du tir longue distance (33.3% la saison passée et moins d’une réussite par match).

L’opération ne sera toutefois pas simple, alors que le Heat n’a plus qu’une marge de manœuvre financière très limitée pour se renforcer. Miami dépassé déjà le « premier apron », avec 178 millions de dollars de masse salariale, mais encore trois places à combler dans l’effectif. DeMar DeRozan ne pourrait s’engager qu’avec la « midlevel exception » de 5,2 millions de dollars ou un salaire vétéran minimum, un scénario a priori très peu probable pour un joueur qui reste sur trois dernières saisons à 25.5 points de moyenne. Une signature à ce tarif bloquerait par ailleurs les dossiers Caleb Martin et Haywood Highsmith, encore en attente pour une prolongation.

Reste l’option d’un « sign and trade » et de se séparer d’un contrat équivalent au futur bail que signerait « DMDR » avec les Bulls avant d’être échangé. Si Jimmy Butler et Bam Adebayo semblent intouchables, les seules options restantes seraient alors Tyler Herro (29 millions de dollars la saison prochaine, 93 sur les trois prochaines années), Terry Rozier (25 millions, et une « team option » en 2025/26 à 26,6 millions) et Duncan Robinson (19.4 millions, « player option » à 19.9 en 2025-2026).

Avec la prolongation XXL signée par LeBron James, l’optique d’une signature de DeMar DeRozan chez les Lakers s’est compliquée, alors que la franchise californienne pourrait dépasser le « deuxième apron » et ne plus avoir sa « mid-level exception ». Marc Spears qualifiait les Kings « d’outsider » pour le recrutement du joueur de 34 ans.