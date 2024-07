Un contrat garanti sur plusieurs années pour Bronny James aux Lakers

Moins d’une semaine après avoir été choisi par les Lakers en 55e position de la Draft 2024, Bronny James attendait depuis de savoir quel serait le contrat dont il disposerait en Californie. Selon The Athletic, il s’agira d’un contrat garanti de plusieurs années, faisant de lui l’un des 15 joueurs de l’effectif angeleno la saison prochaine.

Le fils de LeBron James, qui n’a de son côté pas encore rempilé à Los Angeles, aurait par exemple très bien pu recevoir un « two-way contract » de la part de ses nouveaux dirigeants. Sauf que cela n’en prend pas le chemin et, en raison de son statut de rookie drafté au second tour, le combo guard de 19 ans peut être signé pour deux, trois ou quatre ans.

Concernant le salaire, c’est très libre puisqu’il n’y a pas de grille pour les joueurs du deuxième tour ou carrément non draftés, et l’ancien pensionnaire de USC pourrait donc gagner davantage qu’un rookie du premier tour ! On imagine que ce ne sera pas le cas, mais cela fait partie des possibilités.

Nouveau numéro 9 des Lakers, Bronny James composera avec la concurrence de D’Angelo Russell, Austin Reaves, Gabe Vincent, Max Christie, Jalen Hood-Schifino et Dalton Knecht sur les postes 1/2. À moins qu’un éventuel transfert ne vienne redistribuer les cartes dans le backcourt californien…