En NBA, Bronny James ne peut pas jouer avec l’ancien numéro de LeBron

Il n’a pas encore signé de contrat avec les Lakers, mais la franchise a déjà révélé le futur numéro de Bronny James. Sélectionné en 55e position jeudi soir, le fils de LeBron James a choisi de porter le numéro 9. Initialement, Bronny portait le numéro 6 à USC, mais ce numéro est retiré dans toutes les franchises NBA depuis le décès de Bill Russell.

Ce sera donc le 9, et le dernier joueur aux Lakers à l’avoir porté se nomme Sterling Brown, futur coéquipier de Frank Ntilikina au Partizan Belgrade. Au total, neuf joueurs ont déjà porté ce numéro aux Lakers comme Chris Kaman, Matt Barnes et Luol Deng, et les plus connus sont Rajon Rondo en 2020, et bien sûr Nick Van Exel, l’ancien meneur des années 90. Celui qu’on surnommait « Nick The Quick » a d’ailleurs félicité Bronny sur les réseaux sociaux.

Sélectionné en 17e position, Dalton Knecht portera le 4. Les deux, ainsi qu’Armel Traoré, sont attendus à Las Vegas dans 15 jours pour le début des summer leagues. Pour leur premier match, ils défieront les Rockets de Reed Sheppard.