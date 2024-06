Summer League 2024 | Un duel Risacher – Sarr pour commencer !

Au lendemain du deuxième tour de la Draft, la NBA a dévoilé le calendrier de la summer league de Las Vegas, la plus suivie et importante de l’été puisque les trente franchises seront présentes, et chaque équipe jouera au moins cinq rencontres. La NBA 2K25 Summer League 2024 se déroulera du 12 au 22 juillet au Thomas & Mack Center et au Pavilion de UNLV.

Au total, il y aura 76 rencontres, toutes diffusées sur les plateformes ESPN (ESPN, ESPN2, ESPNU, ESPN+ et ESPN3) ou sur NBA TV, et la première journée sera très riche avec sept rencontres dont un superbe Hawks – Wizards, qui opposera Zaccharie Risacher, le numéro 1 de la Draft, à Alexandre Sarr, son dauphin. Ce sera à 3h30 du matin pour la France.

Bronny James face aux Rockets

Juste avant, on pourra découvrir Bronny James sous le maillot des Lakers, mais aussi Armel Traoré, et ils défieront les Rockets de Reed Sheppard, le 3e choix de la Draft.

Après les quatre premiers matchs de chaque équipe, les quatre meilleures équipes se qualifieront pour participer aux demi-finales le dimanche 21 juillet. La finale aura lieu le lundi 3h00 du matin, pour les Français.

Les quatre équipes seront déterminées en fonction du pourcentage de victoires lors des quatre premiers matchs de chaque équipe, avec plusieurs critères pour les départager.

PROGRAMME DE LA 1ER JOURNEE (12 JUILLET)

Cleveland – Orlando (22h00)

New Orleans – Minnesota (23h00)

Sacramento – Memphis (minuit)

Houston – LA Lakers (1h30)

Brooklyn – Indiana (2h00)

Atlanta – Washington (03h30)

Denver – LA Clippers (04h00)

CALENDRIER COMPLET