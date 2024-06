Attendue depuis des semaines, la Draft de Bronny James, ainé des fils de LeBron James, par les Lakers avec le 55e choix n’a pas manqué de faire réagir la planète NBA. Cette réunion père – fils ne fait pas que des heureux sur les réseaux sociaux, alors que le niveau réel de l’ancien arrière de USC pose question. Au sein de la ligue, les félicitations étaient davantage de rigueur.

Pour Dwyane Wade, cette sélection et la perspective de voir James père et fils jouer ensemble est un des « plus grands moments de notre sport ! ». Jamais deux générations n’avaient évolué en même temps dans l’histoire de la ligue. « Félicitations à Bronny James pour sa Draft chez les Los Angeles Lakers« salue Magic Johnson sur X. « Voir Bronny porter la tunique des Lakers durant la Summer League à Las Vegas va être immanquable !« .

« La classe absolue ! »

Les futurs adversaires de la connexion James ont eux aussi rendu hommage à la nouvelle. « LeBron va voir son fils sous le même maillot que lui, c’est la classe absolue » a réagi Dejounte Murray, que les rumeurs envoient parfois rejoindre ce duo à Los Angeles cet été. « Imagine être en mesure de jouer avec ton fils ! C’est historique, j’ai deux fils moi-même, je ne peux pas imaginer ce que cela ferait » envisage Zach LaVine.

LeBron James lui-même s’est félicité dans la nuit sur Instagram d’une photo de lui et Bronny il y a de nombreuses années quand « le King » portait les couleurs des Cavs et LeBron Jr n’était encore qu’un enfant. « HERITAGE!!!!!! » a légendé le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. « Cela doit être le meilleur des moments » lui a répondu Trae Young.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par (@kingjames)

« Bronny est avant tout quelqu’un avec une fantastique personnalité » a expliqué le GM des Lakers Rob Pelinka après ce choix, certainement le 55e choix le plus scruté de l’histoire de la ligue. « Ensuite, c’est un jeune homme qui travaille incroyablement dur. Ce sont les qualités que nous observons quand nous sélectionnons des joueurs et que nous les ajoutons à notre développement. Il a fait un super ‘workout’ avec nous, où il a pu me montrer ses qualités. Ce n’est pas quelqu’un qui prend des raccourcis ou qui s’attend à ce que les opportunités lui tombent du ciel dans le basket. »

The Lakers’ war room after picking Bronny James pic.twitter.com/jpgj6284RC — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 27, 2024

Victime d’un arrêt cardiaque avant la dernière saison NCAA, Bronny James a peiné avec USC dans un rôle très limité. À lui désormais de trouver sa place sportivement dans le projet des Lakers, au-delà de la curiosité, d’ores et déjà une des principales de la prochaine saison.