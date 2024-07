Brandon Ingram ciblé par les Kings ?

Où évoluera Brandon Ingram la saison prochaine ? Plus les jours passent, plus son départ de New Orleans paraît inéluctable et, comme indiqué par Fox40 News et Hoopshype, les Kings feraient partie des équipes les plus intéressées par ses services.

Déjà, parce que Sacramento cherche à se renforcer depuis plusieurs mois à l’aile et qu’un All-Star pesant près de 21 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne aiderait plutôt en ce sens (malgré ses difficultés de la saison écoulée). Ensuite, parce que Alvin Gentry, aujourd’hui dirigeant en Californie, a déjà entraîné « B.I. » chez les Pelicans par le passé et qu’il apprécie visiblement toujours le joueur.

Avec l’arrivée de Dejounte Murray pour épauler Zion Williamson et CJ McCollum en Louisiane, c’est Brandon Ingram qui semble le plus susceptible d’être transféré par les dirigeants de NOLA. Au niveau des points de chute potentiels, les Cavaliers mais aussi les Hawks et les Sixers ont été mentionnés, avant l’apparition des Kings, donc.

Pour rappel, le MIP 2020 touchera 36 millions de dollars en 2024–25 et il sera libre dans un an. La franchise qui le récupérera va donc devoir négocier pour le conserver ensuite…

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.4 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.1 0.6 23.8 2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.8 0.5 22.7 2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOP 64 33 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.6 0.6 20.8 Total 477 33 46.8 36.2 78.6 0.7 4.5 5.2 4.3 2.4 0.7 2.5 0.6 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.