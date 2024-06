Le fils de God Shammgod rejoint le staff des Celtics

La saison prochaine, le banc des Celtics sera chamboulé avec le départ de Charles Lee vers les Hornets. Le bras de droit de Joe Mazzulla a pris du galon avec un poste d’entraineur principal et Sam Cassell pourrait prendre sa place de premier assistant.

Mais ce n’est pas le seul changement dans le staff des champions en titre. God Shammgod, l’assistant des Mavericks, a ainsi annoncé que son fils allait rejoindre les Celtics, la saison prochaine, en tant qu’assistant chargé du développement des joueurs.

God Shammgod Jr. connait en effet bien Joe Mazzulla. Il se trouve que l’actuel entraineur des Celtics le dirigeait, lorsqu’il était à Fairmont State entre 2013 et 2016.

« Lorsque je suis arrivé à Fairmont, Joe (Mazzulla) était assistant, » se souvient le nouvel assistant des C’s. « Joe était le gars qui regardait des séquences vidéos avec moi, tous les matins à 7h30, pendant 30 minutes. Juste après la vidéo, on allait sur le terrain pour s’entrainer 30 minutes. »

Une histoire de mentor

God Shammgod Jr. révèle même que c’est la relation qu’il avait avec Joe Mazzulla qui l’a encouragé à devenir, à son tour, entraineur.

« Voir la façon dont il m’entrainait, dont il se souciait de moi, pas seulement en tant que joueur, mais aussi comme personne, alors qu’il s’assurait toujours que tout allait bien à la maison, que ma famille allait bien, que mes études allaient bien… » explique-t-il. « Il m’a pris sous son aile pour devenir une meilleure personne plus qu’un meilleur joueur. Et c’est en voyant ça que je me suis lancé dans le coaching. »

De plus, God Shammgod Jr. n’a pas seulement joué sous les ordres de Joe Mazzulla. Il a déjà été son assistant à Fairmont entre 2017 et 2019.

Dernièrement, il était dans le staff de l’équipe affiliée des Sixers en G-League. Il a même été champion avec les Delaware Blue Coats en 2022/23, s’inclinant cette année en demi-finale de conférence face aux… Maine Celtics.