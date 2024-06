À Boston, une promotion pour Sam Cassell ?

Alors que son nom circule toujours du côté des Bucks pour retrouver Doc Rivers, mais aussi aux Lakers pour épauler JJ Redick, Sam Cassell pourrait finalement rester à Boston. Selon Marc Stein, les dirigeants des Celtics tiennent absolument à le conserver, et ils sont enclins à lui offrir une promotion.

Charles Lee parti aux Hornets, la place de « premier assistant » est libre, et Sam Cassell est le favori pour la récupérer. Il est apprécié des joueurs, et pour beaucoup, c’est la dernière étape avant qu’il ne devienne un sérieux prétendant à un poste de « head coach ». Il y a un an, lors de son retour aux Celtics, il expliquait que c’était pour lui une manière de « boucler la boucle ». C’est aux Celtics qu’il avait fini sa carrière avec un titre en 2008 et seize ans plus tard, il est encore là pour décrocher la 18e bannière.

Un assistant très proche des joueurs

« Je suis très sincère avec les joueurs », avait-il confié sur sa méthode. « Parfois, ils n’aiment pas ça, mais je dis la vérité. Je parle du plan de jeu de l’entraîneur et je leur dis ce qu’il attend d’eux. Parfois, les joueurs sont réticents, mais je pense que je peux être honnête à 100% avec un joueur sans qu’il le prenne mal. C’est un trait de caractère que je sais que je possède. Je suis très à l’écoute des joueurs, je suis un ancien joueur, donc je comprends ce qu’ils vivent. Comme je le leur dis tout le temps, j’ai été chaque joueur d’une équipe, du numéro 1 au joueur du bout du bout du banc. J’ai été tous ces joueurs. Je comprends ce qu’ils vivent mentalement ».

Ce qui a séduit Joe Mazzulla. « Il s’est retrouvé à chaque place sur le banc et il sait comment communiquer avec chaque joueur. C’est un bon entraîneur. Un super entraîneur », a-t-il résumé pendant les playoffs.