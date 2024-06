Dwane Casey pour épauler JJ Redick ?

Une semaine après avoir été nommé coach des Lakers, JJ Redick n’a toujours pas engagé d’assistants. L’ancien shooteur des Clippers multiplie les coups de fil, et de nombreux noms ont été déjà cités comme ceux de Sam Cassell, Rajon Rondo ou encore Scott Brooks. À ces noms, Marc Stein en ajoute deux.

Il s’agit de Dwane Casey et Jacque Vaughn. Comme Scott Brooks, ils ont l’expérience de « head coach », et c’est l’une des priorités des Lakers pour épauler un JJ Redick qui débute dans le métier.

À 67 ans, Dwane Casey est le plus chevronné de tous puisqu’il fréquente les bancs NBA depuis 1994 ! Après avoir débuté comme assistant aux Sonics, il a coaché les Wolves, les Raptors et les Pistons en 2005 et 2023. Il y a un an, il avait choisi de prendre du recul et de devenir dirigeant aux Pistons.

Quant à Jacque Vaughn, il fait partie des « disciples de Gregg Popovich », et il a entraîné au Magic et aux Nets. Coupé en cours de saison par les dirigeants de Brooklyn, c’est un habitué du poste d’assistant.