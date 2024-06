Pas de TQO pour Kristaps Porzingis, qui devrait aussi manquer le début de saison prochaine

Même s’il n’a joué que sept matchs dans ces playoffs 2024, dont seulement cinq en bonne santé, Kristaps Porzingis est champion NBA, et il va donc pouvoir passer l’été avec le sourire.

Néanmoins, le Letton va désormais devoir passer sur la table d’opération pour réparer cette déchirure du rétinaculum médial, un problème rare qui va le laisser sur la touche pendant des mois. D’ailleurs, ESPN explique que l’ancien joueur des Knicks, des Mavericks et des Wizards espérait retarder la procédure, pour se faire opérer après le Tournoi de Qualification Olympique de Riga, où la Lettonie va tenter de décrocher sa place pour les Jeux olympiques de Paris, voire carrément après les JO, qu’il souhaitait donc bien disputer…

Une hypothèse que Boston a écartée, l’opération étant annoncée dans les prochains jours, son club ayant aussi expliqué que la blessure « ne permet pas de jouer au niveau requis pour les compétitions olympiques ».

Pour obtenir le ticket qualificatif lors de son TQO, la Lettonie devra ainsi faire sans Kristaps Porzingis face à la Géorgie, les Philippines, le Brésil, le Monténégro et le Cameroun. Quant à l’intérieur de 28 ans, il va bientôt entamer une nouvelle rééducation, en espérant qu’elle ne s’éternise pas.

« Kristaps est encore en train de consulter des médecins et des spécialistes », a expliqué Brad Stevens. « Nous aurons plus de détails sur le calendrier et son rétablissement après l’opération. »

Mais le président de Boston a admis que KP « allait probablement manquer le tout début de la prochaine saison. »

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 2.0 20.1 Total 459 31 45.9 36.1 83.1 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.