Austin Reaves réclame un pivot plus physique aux Lakers

Hyper enthousiasmé par l’arrivée de J.J. Redick, « génie du basket » selon lui, Austin Reaves n’en reste pas moins conscient que l’effectif doit être remanié durant l’intersaison.

L’arrière des Lakers fait d’ailleurs écho au sentiment de son nouvel entraîneur selon lequel l’équipe actuelle n’est pas loin de pouvoir disputer le titre. « Oui, je suis tout à fait d’accord. Si vous revenez en arrière et que vous regardez les playoffs, la série contre Denver, on a mené 70% du temps », juge Austin Reaves chez Lakers Nation.

En exagérant un peu, même si le score final de la série (4-1) traduit mal l’écart au niveau chiffré entre les deux équipes : défaites deux points dans les Game 2 et 5, neuf quart-temps remportés au total par les Nuggets contre huit aux Lakers (avec trois égalités)…

« On m’a posé des millions de questions sur cette série et à chaque fois, je dis que j’ai l’impression qu’on en a laissé passer une. Si on passe cette série, on ne sait jamais ce qui va se passer après. Alors oui, j’ai l’impression que nous ne sommes pas loin et avec quelques éléments apportés ici et là, on a l’opportunité de le faire », poursuit celui qui a tourné à 17 points de moyenne dans cette série.

Soulager « AD » en défense

Quelles retouches effectuer alors ? Selon lui, et en se basant principalement sur cette série perdue, la clé est de trouver un soutien intérieur à Anthony Davis.

« On aurait pu avoir un pivot plus physique, surtout quand vous tombez sur quelqu’un comme (Nikola) Jokic. Vous demandez à AD de faire beaucoup de choses sur le plan offensif et défensif et il en est capable. Mais si on pouvait lui donner un peu de répit en défense sur Jokic pour qu’il puisse être plus concentré sur l’aide et rendre les choses plus difficiles quand Jokic fait son premier mouvement, juste en voyant AD sur la ligne de fond… »

En soulageant Anthony Davis en défense, Austin Reaves est persuadé que son coéquipier aurait plus d’énergie en attaque. Il a tout même tourné à 28 points et près de 16 rebonds de moyenne face à un « Joker » au même niveau statistique. « Quoi qu’il en soit, il a fait une série incroyable des deux côtés. Mais c’est juste la première chose qui me vient à l’esprit », poursuit l’arrière en pensant à ce recrutement potentiel.

Son idée vise indirectement les deux pivots recrutés à l’intersaison dernière, Christian Wood (toujours sous contrat) et Jaxson Hayes (« player option »), qui n’ont pas vraiment donné de gage cette saison. Des pivots trop légers ?