Deux ans après sa blessure, Danilo Gallinari comblé de retrouver la sélection nationale

Fin août 2022, Danilo Gallinari et l’Italie se préparent à disputer l’EuroBasket. Le premier va alors gravement se blesser pendant une rencontre face à la Géorgie, avec une déchirure du ligament croisé antérieur de son genou gauche. Sa saison avec les Celtics sera donc blanche, un grand regret pour lui.

Quasiment deux ans après, et comme il a manqué la Coupe du monde 2023, l’Italien a retrouvé les parquets avec son équipe nationale, dans un match amical contre… la Géorgie, durant lequel il a inscrit 13 points.

« C’est un retour spécial pour moi, surtout après ce qu’il est arrivé il y a deux ans, contre la même équipe. C’est beau de revenir sur le terrain avec les gars », explique le joueur des Bucks. « C’est toujours une émotion particulière. C’est un cliché, mais c’est toujours la même émotion depuis que je suis là, à 17 ou 18 ans. J’ai dû attendre deux ans pour revivre ça, mais c’est génial. »

L’aventure va continuer pour Danilo Gallinari (35 ans) puisqu’il fait partie du groupe de douze joueurs qui participeront au TQO début juillet, afin de décrocher une place pour les Jeux olympiques de Paris.

« On est bien. On n’a pas beaucoup de temps pour travailler, mais heureusement, on a une équipe bien entraînée et qui se connaît », poursuit l’ancien joueur de Denver ou New York. « On sait ce que Gianmarco Pozzecco souhaite et ce qu’on peut faire. On est une machine bien huilée. »

Les Italiens iront à San Juan pour leur Tournoi de Qualifcation Olympiques et devront s’en sortir face à Porto Rico, au Bahreïn, à la Lituanie, au Mexique et la Côte d’Ivoire.

Danilo Gallinari Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 NYK 28 15 44.8 44.4 96.3 0.5 1.5 2.0 0.5 1.7 0.5 0.5 0.1 6.1 2009-10 NYK 81 34 42.3 38.1 81.8 0.8 4.1 4.9 1.7 2.4 0.9 1.4 0.7 15.1 2010-11 * All Teams 62 34 41.4 35.2 86.2 1.0 4.0 4.9 1.7 2.3 0.8 1.3 0.4 15.7 2010-11 * NYK 48 35 41.5 34.7 89.3 1.0 3.8 4.8 1.7 2.4 0.8 1.2 0.4 15.9 2010-11 * DEN 14 31 41.2 37.0 77.2 0.8 4.6 5.4 1.6 1.9 0.9 1.8 0.6 14.7 2011-12 DEN 43 31 41.4 32.8 87.1 0.7 4.1 4.7 2.7 2.0 1.0 1.6 0.5 14.6 2012-13 DEN 71 33 41.8 37.3 82.2 0.9 4.3 5.2 2.5 1.8 0.9 1.6 0.5 16.2 2014-15 DEN 59 24 40.1 35.5 89.5 0.5 3.2 3.7 1.4 1.6 0.8 1.0 0.3 12.4 2015-16 DEN 53 35 41.0 36.4 86.8 1.0 4.3 5.3 2.6 1.6 0.8 1.5 0.4 19.6 2016-17 DEN 63 34 44.7 38.9 90.2 0.6 4.5 5.2 2.1 1.5 0.6 1.3 0.2 18.2 2017-18 LAC 21 32 39.8 32.4 93.1 0.4 4.4 4.8 2.0 1.4 0.6 1.2 0.5 15.3 2018-19 LAC 68 30 46.3 43.3 90.4 0.8 5.3 6.1 2.6 1.9 0.7 1.5 0.3 19.8 2019-20 OKC 62 30 43.8 40.5 89.3 0.6 4.7 5.2 1.9 1.2 0.7 1.2 0.1 18.7 2020-21 ATL 51 24 43.4 40.6 92.5 0.3 3.8 4.1 1.5 2.1 0.6 0.8 0.2 13.3 2021-22 ATL 66 25 43.4 38.1 90.4 0.5 4.1 4.7 1.5 1.4 0.4 0.6 0.2 11.7 2023-24 * All Teams 49 13 43.7 32.3 85.7 0.4 1.8 2.2 1.1 1.0 0.3 0.5 0.1 5.7 2023-24 * WAS 26 15 43.5 31.3 83.9 0.5 2.5 2.9 1.2 1.0 0.2 0.5 0.1 7.0 2023-24 * MIL 17 9 37.8 17.6 88.9 0.4 0.7 1.1 0.7 0.9 0.4 0.6 0.1 2.8 2023-24 * DET 6 15 54.5 58.3 87.5 0.3 2.0 2.3 2.0 1.5 0.3 0.2 0.3 8.7 Total 777 29 42.8 38.1 87.6 0.7 4.0 4.7 1.9 1.7 0.7 1.2 0.3 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.