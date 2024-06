« Être ici en ce moment, après toutes ces années, après tous les doutes, après tous les hauts et les bas, après tous les verdicts, après tout ce qui s’est passé, rend l’histoire d’autant plus agréable. » Jaylen Brown a profité à fond de la parade des Celtics dans les rues de Boston, conclusion de huit saisons d’effort pour arriver au sommet.



Une sensation de bonheur qui pourrait se répéter dans les années à venir puisque le noyau dur de la franchise celte – Brown, Jrue Holiday, Kristaps Porzingis – a été prolongé, avant que Jayson Tatum (pour un montant record) et Derrick White ne suivent cet été, selon toute vraisemblance.

« Je pense qu’on a une opportunité. On a clairement une fenêtre de tir devant nous », annonce le MVP des Finals 2024. « On prend les choses au jour le jour. On va évidemment devoir rester en bonne santé. On va profiter de l’été et de ce moment, et on reviendra la saison prochaine. »

Le premier doublé depuis 2018 ?

Les propos de Jaylen Brown sont logiques vu l’âge des protagonistes et la domination de Boston sur la saison régulière et les playoffs. Mais c’est aussi un sentiment commun à beaucoup de titres : le champion est (très souvent) vu comme le favori de la saison d’après, alors que depuis 2018, aucune franchise n’a réussi à faire le doublé.

Néanmoins, le duo de All-Stars de Boston est jeune et c’est pourquoi Bob Cousy, comblé d’avoir assisté, à 95 ans, à une nouvelle victoire celte, imagine les Celtics gagner plusieurs titres dans cette décennie des années 2020.

« Le fait d’avoir ces deux-là comme jeunes joueurs – 26, 27 ans – pour les prochaines années est une bonne nouvelle pour les Celtics. Ils pourraient prolonger cette course vers le titre de quelques années », annonçait l’ancien meneur de jeu, véritable légende des Celtics avec ses six titres décrochés entre 1957 et 1963.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 Total 540 30 48.0 36.4 72.0 1.0 4.3 5.3 2.4 2.5 1.0 2.1 0.4 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.