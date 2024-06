Basket4Ballers présente les incontournables de l’été

Basket4Ballers multiplie les opérations de promotion en ce mois de juin puisqu’après la collection « Summer Sale » à prix cassés et la mise en avant d’une sélection d’articles « Rétro », c’est un nouvel ensemble d’articles incontournables à porter tout l’été qui vient d’être présentée.

L’occasion de retrouver les classiques de la saison chaude, avec les Dunk Low Michigan State et les Air More Uptempo ’96 Olympic. Ete obligé, on retrouve tout l’équipement pour la plage ou les playgrounds avec les shorts signés Jordan Brand, des bobs, des débardeurs, et bien sûr un assortiment de claquettes pour garder les doigts de pied au frais. La collection Quai 54 en fait partie, avec une chemise du plus bel effet, mais aussi un sac.

Casquettes et t-shirts sont également au rendez-vous, dont les collaborations entre Basket4Ballers et Puma qui ont accompagné la sortie des deux modèles All-Pro Nitro « Unexpected Joker » et « Joker ». Pour la partie Performance, les MB.03 Low White et Scoot Zeros PRED sont aussi disponibles.

La liste complète des incontournables de l’été chez Basket4Ballers est à retrouver sur cette page.