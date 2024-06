Alexandre Sarr se rapproche encore davantage des Wizards

Plus les jours passent et plus Alexandre Sarr s’éloigne des Hawks et de la première place de la Draft. L’intérieur français n’a pas effectué d’essai pour Atlanta, et la franchise devrait donc sélectionner Zaccharie Risacher.

Les Hawks pourraient aussi transférer leur premier choix, et drafter plus bas pour récupérer Donovan Clingan, la très grosse cote de cette Draft.

Cette possibilité de sélectionner plus bas expliquerait qu’ils aient aussi testé Matas Buzelis, Reed Sheppard et Cody Williams, et aussi qu’ils seraient en contact avec les Spurs (4e et 8e choix) pour un possible échange.

Pour sa part, Alexandre Sarr a rencontré les Wizards et selon ESPN, sa 2e place serait « verrouillée », et il devrait donc évoluer avec Bilal Coulibaly à la rentrée. Ce serait un très bon choix pour Washington puisque la raquette est déplumée après les départs de Kristaps Porzingis l’été dernier, puis de Daniel Gafford en cours de saison.

Complet, Alexandre Sarr semble complémentaire de Kyle Kuzma et ses qualités de défenseur permettront d’équilibrer l’effectif. On imagine que Bilal Coulibaly sera ravi de jouer aux côtés d’un autre Français, mais aussi et surtout d’avoir du renfort sur le plan défensif.

A lire >> La fiche d’Alexandre Sarr