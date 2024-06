La cote de Donovan Clingan grimpe en flèche

Attendu entre les 6e et 15e places de la Draft 2024 il y a un mois, Donovan Clingan ne cesse de faire grimper sa cote, et surtout il pousse des franchises à envisager d’effectuer un échanges pour le choisir.

C’est ce qu’avance ESPN qui rapporte que le pivot de Connecticut intéresse fortement les Bulls, le Thunder, les Grizzlies et le Jazz. Quatre formations qui pourraient être prêtes à monter un échange pour drafter plus haut.

Actuellement, Donovan Clingan est projeté à la 3e place par ESPN, et c’est la propriété des Rockets, qui pourrait le céder aux Grizzlies. ESPN précise que le pivot ne descendra pas sous la 7e place, détenue par les Blazers.

Même les Hawks, qui possèdent le premier choix, se sont renseignés sur Donovan Clingan, et il a même effectué un essai avec Atlanta. Peut-être au cas où les Hawks céderaient leur 1er choix pour drafter un peu plus bas…

Double champion NBA avec UConn, l’intérieur a tourné cette saison à 13 points, 7.4 rebonds et 2.5 contres en moyenne par match. Il s’est également montré sous son meilleur jour lors de la « March Madness », compilant 15.3 points, 8.3 rebonds et 3.2 contres sur le tournoi, avec 11 points et 5 rebonds lors de la finale gagnée face à Purdue.