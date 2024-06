Kenny Atkinson désormais favori à Cleveland ?

La signature de JJ Redick aux Lakers a-t-elle fait bouger les lignes à Cleveland ? C’est possible puisque les Lakers étaient les seuls avec les Cavaliers – et désormais Detroit depuis quelques jours – à chercher un entraîneur ces dernières semaines. Et James Borrego était présent sur les deux tableaux.

Mais l’annonce récente autour de JJ Redick en Californie n’a pas poussé la franchise de Cleveland à signer l’assistant aux Pelicans, rencontré en début de semaine. Pourquoi donc ?

Parce que, d’après Marc Stein, l’option Kenny Atkinson a pris du poids dans l’Ohio. Sans oublier Micah Nori, l’assistant des Wolves, qui est toujours une piste.

Il faut dire que l’assistant des Warriors a un CV intéressant pour les Cavaliers : après avoir été assistant aux Knicks et aux Hawks, il a dirigé les Nets pendant presque quatre saisons (2016-2020), avec une progression et un style intéressants, ainsi qu’une qualification en playoffs en 2019.

Le choix de Cleveland devrait influencer celui de Detroit

Puis, il est redevenu assistant, d’abord aux Clippers (2020/21) puis aux Warriors, avec un titre en 2022, malgré avoir accepté, dans un premier temps, de prendre les commandes des Hornets la même année, avant de faire machine arrière et finalement de rester aux côtés de Steve Kerr.

Le parcours principal de James Borrego, à Orlando pendant quelques matches mais surtout à Charlotte entre 2018 et 2022 (où Kenny Atkinson aurait dû lui succéder donc), a moins impressionné que celui de son concurrent.

Il faut préciser aussi que ce dernier intéresse les Pistons, qui viennent de virer Monty Williams et nul doute que les choix des Cavaliers vont avoir de l’influence sur leur voisin. Si James Borrego s’envole pour Detroit, le choix des Cavaliers pour Kenny Atkinson sera bien plus simple à annoncer. Et inversement : si l’ancien des Nets est nommé à Cleveland, l’assistant aux Pelicans pourra se concentrer sur le Michigan.