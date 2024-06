Pour devenir All-Star, Coby White doit avoir un plus gros coffre

Après des saisons à stagner et même à régresser, avec un exercice 2022/23 très, très moyen, Coby White a retrouvé des couleurs durant cette campagne. Il a même brillé de mille feux (à son niveau) avec ses meilleurs chiffres en carrière : 19.1 points, 5.1 passes et 4.5 rebonds de moyenne.

Si bien qu’il n’était pas loin d’être sacré meilleure progression de la saison. Mais c’est finalement, d’une courte tête, Tyrese Maxey qui a été élu MIP. Fut-il déçu ?

« Peu importe le vainqueur, vu les finalistes, on ne pouvait pas se tromper. Mais j’ai perdu », livre-t-il à SLAM. « Il n’y a aucune gratification. On gagne ou on perd, c’est comme ça que je vois les choses. C’est une motivation supplémentaire, sans animosité. Mais c’est derrière moi, j’ai fait une bonne saison et je dois continuer de progresser dans tous les domaines. »

Sa saison peut se résumer au dessin d’une courbe bien connue. Elle part de bas, puis monte encore et encore, reste quelques temps au sommet, avant finalement de redescendre.

« Je n’étais pas très bon le premier mois, je n’étais pas moi-même. Mais je me souviens avoir dit à mon frère que je savais que les choses allaient se mettre en place », raconte le meneur de jeu des Bulls. « Puis, en décembre, le déclic se produit, et la confiance grandit. On devient alors à l’aise dans son rôle et on sent qu’on est à son niveau. On est en phase avec soi-même. »

« Je pense que la fatigue a été importante dans certains matches durant lesquels je n’ai pas été bon »

Les dernières semaines seront plus difficiles et la raison est simple : une panne physique. Jamais Coby White n’avait autant joué durant une saison régulière et comme il était plus impliqué que jamais, il en a payé le prix.

« Cet été, je dois améliorer ma condition physique. Je ne peux pas laisser la fatigue être un facteur de mon niveau de jeu », confirme-t-il. « Je ne savais pas que j’allais jouer presque 40 minutes. En commençant la saison, je pensais être la quatrième option. En fin de saison, j’étais la première ou deuxième. Les équipes ont commencé à s’ajuster à moi et les choses étaient plus difficiles pour moi. Je pense que la fatigue a été importante dans certains matches durant lesquels je n’ai pas été bon. Être meilleur physiquement va m’aider à franchir un nouveau cap. »

Quel serait ce nouveau cap pour l’exercice 2024/25, alors qu’il faudra confirmer cette bonne saison ? « Ce sera de devenir All-Star », annonce-t-il. « L’été dernier, mon seul objectif était de prouver à tous que je méritais d’être en NBA, que je pouvais être titulaire. Ce que je veux faire la saison prochaine, c’est prouver que je peux rester à ce niveau et avancer encore, en devenant un All-Star. »

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 26 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.3 0.5 1.2 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.7 2.9 2.8 1.7 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 37 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 Total 348 29 42.7 36.9 84.8 0.4 3.3 3.6 3.7 2.1 0.6 1.7 0.2 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.