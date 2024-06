Les Pistons entament leurs entretiens avec des entraîneurs

Qui va prendre la place de Monty Williams sur le banc des Pistons ? Un temps évoquée, la piste JJ Redick s’est éteinte jeudi soir, et ESPN annonce que la nouvelle direction a déjà bouclé trois rendez-vous. Sans grande surprise, on retrouve les noms de quelques-uns des meilleurs assistants de la NBA avec Sean Sweeney, le bras droit de Jason Kidd aux Mavericks, et Micah Nori, le premier assistant de Chris Finch aux Wolves. Ils ont un point commun : ils ont déjà été assistants aux Pistons, et c’était ensemble auprès de Dwane Casey de 2018 à 2021 !

Les deux ont l’habitude de passer des entretiens à chaque poste de coach qui se libère. Le troisième entraîneur contacté, et c’est plutôt une surprise, c’est JB Bickerstaff. Viré par les Cavaliers malgré un très bon bilan à la tête de l’équipe, il pourrait être l’homme de la situation à Detroit. Il a prouvé à Cleveland qu’il pouvait tirer les jeunes vers le haut, mais aussi gérer des All-Stars.

Quelques heures après le renvoi de Monty Williams, deux autres noms étaient apparus pour le remplacer. James Borrego, qui est le favori à Cleveland, et Johnnie Bryant, un assistant de Tom Thibodeau aux Knicks.