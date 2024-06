Rob Dillingham testé par les Spurs

On ne sait pas si son vœu de jouer avec Victor Wembanyma sera exaucé, mais Rob Dillingham était mercredi à San Antonio pour effectuer un « workout ». En raison d’une blessure à la cheville, le 6e homme de Kentucky a dû attendre vendredi pour passer les tests physiques du Draft Combine. C’était dans les installations des Lakers.

Depuis, le meneur a reçu le feu vert des médecins, et les Spurs l’ont donc convié à un essai. En cette fin de semaine, il est aussi attendu du côté de Detroit, qui possède le 5e choix de la Draft. Le Jazz (10e choix) et les Bulls (12e choix) ont aussi demandé à le rencontrer.

À lire >>> Présentation de Rob Dillingham (Kentucky)

Considéré comme le meilleur meneur/scoreur de cette cuvée 2024, Rob Dillingham a tourné à 15.2 points, 3.9 passes, 2.9 rebonds et 1.0 interception de moyenne lors de son année freshman. On retiendra aussi son 44.4% à 3-points, et son titre de meilleur sixième homme de la SEC.

Pour l’instant, sa cote le situe entre les 4e et 10e places, et les Spurs possèdent justement les 4e et 8e choix de la Draft. Il y a quelques jours, il confiait qu’il se verrait bien envoyer quelques passes lobées à Victor Wembanyama. « C’était la première année la plus dingue depuis longtemps. Il pourrait devenir l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Si je joue avec Wemby, c’est évident : j’entre pour donner le ballon à Wemby », se projette-t-il déjà.