Pour Leandro Barbosa, Klay Thompson doit penser à son bonheur avant tout

Où évoluera Klay Thompson la saison prochaine ? Le flou demeure autour de ce dossier, d’autant que l’intéressé a récemment unfollow les Warriors sur Instagram, et Leandro Barbosa a apporté son éclairage sur la situation.

Passé par Golden State entre 2014 et 2016, le Brésilien connaît bien celui qui le devançait alors dans la rotation de Steve Kerr et, à ses yeux, il y a une donnée à prendre particulièrement en compte : le bonheur de son ami.

« Il a besoin d’être heureux, c’est la chose la plus importante » considère celui qui officie maintenant en tant qu’assistant chez les Kings. « Il va devoir être vraiment patient. Mais j’espère qu’il reviendra aux Warriors. Je ne sais pas quelle est la situation, mais ça va être difficile. Je sais que les salaires sont en hausse et qu’il pense à l’argent. Mais il a besoin d’être heureux et c’est la chose la plus importante. »

Les « Splash Brothers » bientôt séparés ?

Désireux de voir Klay Thompson rempiler chez les Warriors, malgré l’intérêt du Magic par exemple, Leandro Barbosa sait qu’un changement d’environnement ne serait pas sans conséquence pour le « Splash Brother », qui « n’est plus le même [joueur] qu’avant ».

« S’il rejoint une autre équipe, et ce n’est qu’un scénario, alors il va devoir repartir de zéro » estime-t-il ainsi. « S’il reste, alors il reste chez lui, car c’est sa maison. Donc j’espère qu’il pense à tout ça et qu’il comprend les enjeux. »

En revanche, Leandro Barbosa ne s’inquiète aucunement de l’évolution de la relation entre Stephen Curry et Klay Thompson, en cas de départ de ce dernier.

« Au final, ils resteront amis » rassure à ce propos le champion 2015. « Ce sont comme des frères, ce sont les Splash Brothers. Nous avons lancé ça ensemble, j’étais auprès d’eux, donc je sais ce qu’il en est. »

Selon NBC Sports, Klay Thompson serait tout de même conscient qu’il n’obtiendra pas de contrat de cinq ans, mais il espèrerait désormais une offre sur trois ans. Reste à voir jusqu’où les Warriors sont prêts à monter…

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.7 0.7 1.5 0.5 17.9 Total 793 33 45.3 41.3 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.