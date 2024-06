Légende du basket espagnol, Sergio Rodriguez annonce sa retraite

Les derniers représentants de la génération dorée du basket espagnol quittent la scène. Alors que Rudy Fernandez a annoncé son intention de prendre sa retraite après les Jeux olympiques de Paris, Sergio Rodriguez annonce la sienne dès aujourd’hui.

Après vingt ans de carrière, le meneur de jeu considère, dans une publication Instagram, que « le jour est venu ». « Cette saison, au cours de laquelle on a remporté le titre de la Ligue ACB, la Coupe et la Super Coupe, est le moment idéal pour faire mes adieux. J’ai toujours rêvé de prendre ma retraite en étant bien physiquement et en gagnant mon dernier match, et la vie m’a offert ce cadeau », affiche-t-il.

Cette saison, le joueur de 38 ans tournait à environ 4 points et 4 passes de moyenne avec le Real Madrid, son club de cœur. « Terminer ma carrière au Real Madrid est un rêve devenu réalité, et encore plus après avoir remporté cinq titres au cours des deux dernières saisons, y compris le triomphe historique en EuroLeague (2023) à Kaunas », poursuit le vétéran qui dit avoir réalisé ses « rêves d’enfant ».

Sergio Rodriguez rappelle avoir débuté sa carrière en 2003 avec Adecco Estudiantes alors qu’il n’avait encore que 17 ans. Trois premières saisons de formation avec d’être repéré par les recruteurs américains. En 2006, il est drafté par les Suns à la 27e place.

Un retour en NBA avec les Sixers

Récupéré dans la foulée par les Blazers, il disputera trois saisons pleines à Portland, en rotation de Steve Blake qui accompagnait alors Brandon Roy dans le cinq. Après une saison entre les Kings et les Knicks, Sergio Rodriguez a retrouvé le championnat espagnol, le Real Madrid en l’occurrence, pour six ans.

Et ceci, avant une toute dernière expérience outre-Atlantique avec les Sixers cette fois. Son exercice (2016-2017) le plus accompli en NBA sur le plan personnel puisque, plus régulièrement titulaire, il tournera à près de 8 points et 5 passes. Le MVP de l’EuroLeague 2014 a par la suite retrouvé le Vieux continent avec plusieurs saisons au CSKA Moscou, puis à l’Olimpia Milan.

« En outre, j’ai eu le privilège de représenter mon pays au sein de l’équipe nationale espagnole et de remporter sept médailles », ajoute Sergio Rodriguez qui a annoncé sa carrière internationale dès 2021. Il était notamment de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde 2006 et le championnat d’Europe 2015.