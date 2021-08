Eliminée en quart de finale des Jeux Olympiques à Tokyo, l’Espagne était en fin de cycle. On le savait avant même le début de la compétition.

Après les annonces de Pau et Marc Gasol, voici un autre des vétérans ibères, Sergio Rodriguez, qui tire aussi sa révérence sur la scène internationale.

Le bon moment

À 35 ans et après 154 sélections, Sergio Rodriguez boucle donc une carrière internationale incroyablement riche avec une participation aux JO de Tokyo à hauteur de 9 points, 3 passes et 2 rebonds de moyenne.

« Après ces quelques jours de repos et de réflexion, après tant d’années au sein de la sélection nationale, le moment est venu pour moi de dire adieu. Ça n’a pas été facile mais je suis sûr que c’est le moment », a ainsi affirmé l’actuel meneur de Milan sur les réseaux sociaux. « Pendant toutes ces années, je me suis senti heureux et privilégié de faire ce que je préfère et de participer à tous les succès de la sélection, partageant des moments inestimables avec tant de grands joueurs et de grands entraîneurs. (…) Toutes mes attentes ont été dépassées en succès et en expériences. »

Apparu sur la scène internationale en 2005, après avoir notamment mené sa « génération dorée » à la médaille d’or des championnats d’Europe de moins de 18 ans en 2004 (dont le titre de MVP), Sergio Rodriguez a ensuite quasiment tout gagné, sauf la médaille d’or olympique.

Un palmarès long comme un bras

Médaillé d’argent en 2012 à Londres et de bronze à Rio en 2016, « El Chacho » a également soulevé la Coupe du Monde en 2006 au Japon, et a remporté l’Euro en 2015 en France. Avant ça, il avait déjà récolté trois breloques continentales, dont l’argent en 2007 chez lui en Espagne, et le bronze en 2013 et 2017, respectivement en Slovénie et en Turquie.

Fantastique meneur de jeu et dribbleur spectaculaire, Sergio Rodriguez aura été un membre essentiel de la meilleure génération du basket espagnol, avec sa capacité à prendre feu offensivement et sa durabilité à travers les années.

Il n’y a bien qu’en 2019, alors que l’Espagne va de nouveau s’installer sur le toit du monde grâce à Ricky Rubio, que Sergio Rodriguez s’est abstenu, pour se reposer…

L’ancien des Blazers et des Sixers va désormais pouvoir se concentrer uniquement sur sa carrière en club, au sein du Milan d’Ettore Messina, avec lequel il a déjà gagné la coupe d’Italie la saison dernière.

