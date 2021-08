Espagne : les frères Gasol tirent leur révérence

À l’issue de la défaite de l’Espagne contre les États-Unis dans laquelle il n’a inscrit aucun point, Pau Gasol a confirmé que sa carrière en équipe nationale espagnole était terminée.

Considéré comme l’un des plus grands sportifs de l’histoire de l’Espagne, il quitte la scène internationale avec un palmarès exceptionnel : un titre de champion du monde, trois titres de champion d’Europe et deux médailles d’argent olympiques. Au total, l’aîné des Gasol a remporté 11 médailles sous le maillot espagnol.

« C’était mon dernier match avec l’équipe nationale, maintenant je vais voir avec ma famille si je continue à jouer au basket ou si je m’oriente vers d’autres projets », a déclaré Pau Gasol, laissant planer le doute sur la suite de sa carrière avec le FC Barcelone.

Son frère Marc, âgé de 36 ans, sera toujours aux Lakers la saison prochaine, mais on ne le reverra plus avec l’Espagne. « Nous descendons de ce beau manège sur lequel nous sommes montés il y a 15 ans », a déclaré Marc. « C’est le moment d’arrêter avec le maillot national et de laisser la place aux jeunes. »

Comme Pau, Marc quitte l’Equipe d’Espagne sans le moindre point inscrit face aux Etats-Unis.