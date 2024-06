Grosse inquiétude pour Cameron Brink à un mois de Jeux olympiques

Nous sommes dans le premier quart-temps de la rencontre entre les Los Angeles Sparks et le Connecticut Sun, en WNBA. Cameron Brink s’élance vers le cercle puis s’effondre. La rookie de Los Angeles est touchée au genou gauche, qui a tourné quand on regarde le ralenti.

Elle va ensuite rejoindre le vestiaire, portée par deux membres du staff de son équipe, et ne reviendra pas durant cette défaite des Sparks (79-70).

On devrait en savoir davantage sur la gravité de sa blessure ce mercredi, après les examens. « On prie et on espère le meilleur pour Cam », a simplement déclaré son coach Curt Miller, en conférence de presse.

Deuxième choix de Draft 2024, derrière Caitlin Clark, Cameron Brink tournait à 8.1 points, 5.7 rebonds et 2.5 contres de moyenne avant cette rencontre, dans sa première saison dans la ligue. Elle était même la deuxième meilleure contreuse de la WNBA, à égalité avec la star A’ja Wilson.

Surtout, elle doit participer aux Jeux olympiques de Paris cet été, non pas dans l’équipe de 5×5 annoncée récemment, mais avec l’équipe de 3×3. Si elle est remise de sa blessure, évidemment…