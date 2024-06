Toujours pas d’accord entre JJ Redick et les Lakers

Depuis le refus surprise de Dan Hurley, JJ Redick est devenu le grand favori pour devenir le coach des Lakers, et lundi, un « insider » annonçait que c’était fait.

Les Finals NBA terminées, l’ancien shooteur du Magic et des Clippers est libéré de ses obligations avec ESPN et ABC, et il peut donc débarquer aux Lakers pour prendre la suite de Darvin Ham, renvoyé fin avril.

Sauf que Shams Charania s’est empressé de démentir. « Pour autant que je sache, il n’y a pas d’accord entre les Lakers et JJ Redick à l’heure actuelle », a-t-il déclaré dans le Pat McAfee Show. « JJ Redick s’est rendu à Los Angeles samedi et a eu des entretiens en présentiel pendant plusieurs heures avec les dirigeants des Lakers… On m’a dit qu’il avait été très impressionnant lors de ces entrevues. (…) Son statut de favori pour devenir le coach des Lakers n’a pas changé. (…) Maintenant que JJ Redick en a terminé avec ses obligations liées aux Finals, ils veulent signer leur coach avant la Draft. »

L’autre piste mène à James Borrego, lui-même sur les tablettes des Cavaliers. Curieusement, Cleveland n’a toujours pas annoncé le nom du successeur de JB Bickerstaff. Peut-être parce que ça dépend du choix des Lakers.