Al Horford : « Rien ne vaut un titre à Boston ! »

Enfin. C’est ce qu’Al Horford doit se dire depuis que le buzzer a retenti à Boston, à l’issue du Game 5 des Finals. L’intérieur des Celtics est enfin champion NBA, après 17 saisons, 1078 matches de saison régulière et 186 de playoffs.

Ainsi, il quitte la liste des joueurs avec autant de matches de playoffs sans avoir jamais été sacrés. Karl Malone reste le leader avec 193, devant John Stockton, 182. Entre les deux, Al Horford avait trouvé sa place ce printemps mais il doit être comblé de désormais laisser l’ancien duo du Jazz.

« Je suis reconnaissant », livre-t-il en conférence de presse, le sourire aux lèvres, comme soulagé. « Ça fait tellement d’années. Je n’ai pas encore tout compris. Je suis encore plein d’émotions en ce moment, ce n’est pas terminé. Oui, il y a les confettis et tout, mais je ne l’ai pas encore ressenti. C’est incroyable comme sensation. »

Gagner avec les Celtics, c’est différent

Ce titre, peu importe la franchise avec laquelle il aurait réussi à le gagner, vient embellir son palmarès. Mais le remporter à Boston, pour décrocher une 18e bannière, un record, possède une saveur particulière.

« Pendant la free agency de 2016, avec mon agent Jason Glushon, on était à l’entretien et on a continuellement regardé l’énorme bague de champion à la main de Wyc Grousbeck (le propriétaire des Celtics). On en a reparlé après l’entretien », se souvient-il. « Je n’ai jamais oublié ce que Danny Ainge m’a dit ce même jour : « On peut gagner plusieurs titres ailleurs, mais rien ne vaut un titre à Boston. Gagner avec les Celtics, c’est unique. » J’ai gardé ça de cette réunion. »

Comme en référence aux récents propos de Kyrie Irving, qui n’avait pas eu la bonne approche en arrivant à Boston, Al Horford revient sur l’attitude qu’il faut avoir en portant le maillot celte.

« La première chose à faire en arrivant ici, c’est d’accepter la pression, d’accepter d’être dans cette position. J’étais d’accord si on était critiqué, si on n’y arrivait pas, car je sais ce que ça représente de jouer ici. Donc gagner enfin, être au niveau des légendes, c’est spécial », insiste l’ancien des Hawks. « Notre groupe en a connu des difficultés, avec le crève-cœur de la saison passée contre Miami, la défaite face aux Warriors la saison d’avant. Notre équipe a continué de travailler. Je suis si fier de Jaylen Brown, Jayson Tatum. Ils ont progressé malgré les critiques, les attentes et la pression. »

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.2 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.6 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 27 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.7 Total 1078 32 51.3 37.9 76.0 1.9 6.0 8.0 3.3 2.2 0.8 1.4 1.2 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.