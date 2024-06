La mode « vintage » a toujours son succès en NBA et le shop français Basket4Ballers ne s’y est pas trompé en mettant à l’honneur une collection de maillots « Old School » assorties de plusieurs paires de basket « Rétro », comme la Air Jordan 1 « High OG Denim Obsidian », la Air Jordan 4 « Oxidized Green », et donc cette Air Jordan 5 « Sail ».

On retrouve un coloris classique mais efficace avec du blanc nacré pour habiller la tige en cuir ornée de sa « cage » sur l’empeigne, également blanche. Les logos « Jumpman » présents sur la languette, le talon et sous la semelle, ressortent en noir, tout comme l’intérieur du col et de la languette, où figure un « Air Jordan » écrit en blanc.

Sur la semelle intermédiaire blanche, ce sont les fameux motifs « dents de requin » qui apportent du contraste en noir tacheté de blanc. L’ensemble repose sur une semelle extérieure blanche, noire translucide. De quoi patienter avant 2025, année des 35 ans de ce modèle mythique porté par Michael Jordan en 1990.

La AJ5 « Sail » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 220 euros.