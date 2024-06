Entre deux casquettes, Charles Lee est conseillé par Mike Brown

Ancien bras droit de Mike Budenholzer, aux Hawks puis aux Bucks, Charles Lee est arrivé cette saison chez les Celtics, pour aider Joe Mazzulla. Et le voilà désormais à une victoire d’un nouveau titre, après celui de 2021…

Mais l’assistant de 39 ans est aussi à une victoire de quitter Boston, puisqu’il va diriger les Hornets la saison prochaine. Depuis plus d’un mois, il porte donc une double casquette pas facile à gérer.

« J’ai pris contact avec Coach (Mike) Brown », explique-t-il à Andscape. « Je me souviens avoir lu qu’il essayait de gérer les deux pendant la période Golden State-Sacramento. Je voulais simplement entendre ce qu’il avait à dire. Quels sont les conseils qu’il pouvait me donner alors que je vis la même chose ? Et il m’a beaucoup aidé. »

Les Hornets pendant le temps libre

Il y a deux ans, les Kings avaient ainsi recruté Mike Brown alors que ce dernier était également en pleine campagne de playoffs, comme assistant de Steve Kerr chez les Warriors. Une campagne d’ailleurs conclue avec le titre… face aux Celtics, alors coaché par Ime Udoka, tandis que Joe Mazzulla n’était encore qu’un de ses obscurs assistants.

« Le plus important est de se concentrer sur le moment présent » résume Charles Lee. « Quand je porte ma casquette des Celtics, je suis pleinement engagé. C’est là que se trouve mon esprit. Lorsque je quitte le salle, je dois soudain penser à mon équipe, à mes joueurs, au camp d’entraînement et à la ligue d’été. On a bien progressé ».

Pendant son temps libre, le futur « head coach » a ainsi surtout cherché à nouer des liens, déjeunant avec LaMelo Ball et discutant par Zoom avec les membres de son staff. Et il n’aura pas beaucoup de repos puisqu’il va diriger l’équipe des Hornets en Summer League dans la foulée des Finals, pour prendre ses marques le plus vite possible.