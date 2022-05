Mike Brown prêt à devenir coach des Kings

Les Kings auront un nouveau coach dans quelques jours, et ils ne sont plus que trois en lice pour le poste : Steve Clifford, Mark Jackson et Mike Brown. Ce dernier a demandé la permission aux dirigeants des Warriors de faire un crochet par Sacramento pour rencontrer la direction de Sacramento, et son agent annonce qu’il est prêt à accepter le boulot.

« Mike est prêt à accepter le poste parce qu’il sait qu’il sera soutenu et qu’il aura une chance de gagner » a déclaré Warren LeGarie. « Il considère qu’il s’agit d’un bon travail et il a hâte qu’on lui demande d’être l’entraîneur principal. »

La franchise attend les playoffs depuis 2006

Aujourd’hui âgé de 52 ans, Mike Brown est le premier assistant de Steve Kerr depuis six ans, et avant cela, il s’était fait un nom comme coach des Cavaliers, puis aux Lakers. En huit ans comme « head coach », il a atteint à six reprises les playoffs, et c’est ce que recherchent les Kings : un coach habitué aux playoffs puisque la franchise n’a plus atteint ce stade depuis 2006 !

« D’abord et avant tout, il apprécie les gens qui y travaillent » poursuit l’agent de Mike Brown. « Il aime la salle. Il pense que c’est l’élément qui contribuera à attirer des joueurs, car il faut toujours avoir un endroit où les fans sont impliqués et où les installations sont formidables. Et il pense que l’équipe a suffisamment de talent pour lui donner une chance réelle de devenir candidat aux playoffs. »

Pour Mike Brown, l’histoire pourrait donc se répéter puisqu’il y a six ans, il avait pris la suite de Luke Walton sur le banc des Warriors, et après l’intérim d’Alvin Gentry, il pourrait donc lui succéder à nouveau, cette fois aux Kings.